Basket A2 Femminile. Girls, prima in casa con Alcamo

Prima partita stagionale davanti al pubblico amico per la MooneyGo Basket Girls Ancona, che oggi, alle 19, ospita l’Alcamo nella seconda giornata del campionato di serie A2 femminile girone B. Dopo una estate di incertezza e polemiche, con la volontà – espressa più volte pubblicamente – di trasferirsi per le gare di campionato al PalaPanzini di Senigallia, poi non concretizzatasi per il divieto imposto dal Comune senigalliese proprietario dell’ente, il quintetto anconetano di coach Piccionne riabbraccia il PalaScherma di Ancona, dove già giocava gli anni scorsi e dove disputerà pure tutto questo campionato 2025-26. Il roster costruito in estate con un budget contenuto è giovane e quasi completamente rinnovato, con le carte in regola per centrare una salvezza in questa stagione, più difficile degli altri anni per l’aumento del numero delle retrocessioni, che saranno 5. L’inizio del calendario è tutto siciliano: nella prima di campionato il Basket Girls ha perso la settimana scorsa a Ragusa (73-46), nonostante il buon debutto della francese Bremaud.

Andrea Pongetti