Basket B femminile. L’Happy vuole allungare la striscia. Oggi tocca alle Sisters di Samoggia

La Ren-Auto Happy Basket Rimini non vuole fermarsi. La striscia di vittorie, arrivata a quota tre con la partita dello scorso weekend con Forlì, è messa oggi alla prova dalla trasferta in casa di Samoggia, nella tana delle Basketball Sisters. Si gioca alle 21.15 (arbitri Salatti di Parma e Culmone di Bologna) ed è l’ennesimo scontro diretto importante di questa seconda fase per le riminesi. L’Happy, in testa assieme a Puianello, affronta questa volta una squadra che segue appena dietro e che però è reduce da due ko consecutivi, quelli con Castel San Pietro e la stessa Puianello. La forza della squadra però è indiscussa, così come gli obiettivi promozione. La Ren-Auto ha giocato delle amichevoli in stagione con Samoggia e sa che si tratta di un team con un buon mix di giocatrici navigate e giovani. Un bel test per continuare a volare.