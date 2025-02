Basket B interregionale - La fase play in/out. Olimpia, a Gallarate il primo passo è giusto

È partita col piede giusto la fase play in/out della Olimpia Firenze nel campionato di B interregionale. La squadra del coach Roberto Russo, infatti, si è aggiudicata la prima partita, sul campo della Gallaratese – avversario diretto nella corsa salvezza - col punteggio di 57-80 (parziali 10-23, 25-43, 43-62, 57-80) grazie a una prestazione difensiva solida e a una prova di grande carattere. Dopo un avvio di studio i fiorentini trovano presto le prime soluzioni personali: Merlo si guadagna due liberi mentre Sulina attacca la profondità e segna un appoggio importante. Il primo strappo arriva con un palleggio, step-back e tripla di Nepi, che porta Firenze sul 9-6. Nel cuore del quarto, Cutuk diventa protagonista su entrambi i lati del campo bloccando l’attacco di Gallarate e liberando spazi per Sulina e Nepi che ne approfittano per attaccare il ferro. I padroni di casa trovano difficoltà ad opporsi, complice anche l’uscita dal campo per infortunio al ginocchio del loro capitano Antonelli, uno dei più attivi. Il divario si accresce sul finire del quarto grazie a un assist di Nepi per Tonello, che appoggia il 10-23.

Nella seconda frazione gli ospiti gestiscono bene il vantaggio, Sulina firma un’altra tripla ma subito dopo si fa ingenuamente fischiare un tecnico per proteste. Nonostante questo l’inerzia dei fiorentini prosegue: 25-43. Ormai l’Olimpia ha in mano il pallino del gioco, nel terzo periodo il match sembra riaprirsi sul -13 per i padroni di casa ma gli ospiti rispondono con un break di 8-0, firmato da Pieri e Nepi, che lo chiudono sul 43-62. L’ultima frazione è ormai senza storia: Firenze amministra con autorità e si porta a casa la vittoria.

"Siamo riusciti a mettere in atto il piano partita fin dall’inizio mettendo subito Gallarate in difficoltà – il commento di Alessandro Nepi, con 20 punti il miglior realizzatore dell’incontro -. Ora guardiamo avanti alla sfida con Collegno, sarà fondamentale replicare l’intensità e la tenuta mentale: due aspetti cui non possiamo rinunciare per le partite che restano sino alla fine".

f. m.