BASKET, B Interregionale - Play in Gold. Trasferta amara nella capitale. Recanati paga la falsa partenza

Stella Ebk Roma 74 SVETHIA Recanati 70

Forconi 10, Dudik ne, Agbara ne, Quarone 6, Fanti 15, Nikolic 11, Mendieta ne, Ntsourou, Doumbia 8, Lumena 6, Diomede 12, Pillastrini 6. All. Finelli.

RECANATI: Marcone ne, Clementoni 15, Gurini 5, Andreani 3, Semprini Cesari, Zomero, Sabbatini, Atodiresei ne, Urbutis 13, Pozzetti 20, Ndzie, Magrini 14. All. Di Chiara.

Parziali 22-12, 37-34, 61-56, 74-70.

Niente da fare per la Pallacanestro Recanati che, dopo la vittoria all’esordio domenica scorsa nella seconda fase del campionato, rimedia una sconfitta di misura sul campo della Stella Roma e vede la classifica del Play-in Gold farsi ancora più corta.

La gara. Una partita da vincere a tutti i costi per riuscire a rimanere nelle zone alte della classifica e allontanare i pericoli che arrivano dalle inseguitrici. Ma è proprio l’approccio a essere sbagliato da parte della squadra di Di Chiara che parte malissimo e permette alla Stella Roma che chiude il primo quarto avanti di 10 sul 22-12. Ma Recanati trova- le risorse per reagire e rimettere la partita in discussione grazie a una difesa che sale di livello e alla coppia Clementoni-Pozzetti. All’intervallo lungo sono solo tre i punti da recuperare. Nella ripresa il match viaggia sui binari dell’equilibrio, nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, ma nel finale sono i padroni che sono più cinici e conquistano la vittoria con quattro punti di vantaggio, lasciando Recanati a mani vuote.

re. ma.