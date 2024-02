Basket B interregionale, una novità nell’Halley Matelica: ingaggiato il giovane play Sacchi

La Halley Matelica ha ingaggiato un nuovo play. È Mattia Sacchi, classe 2002, originario di Vigevano, 180 centimetri di altezza, proveniente dai Tigers Romagna (serie B interregionale, girone C). Si tratta di un giocatore in rampa di lancio, ma già con una discreta esperienza nella categoria. Sarà un prezioso tassello in più a disposizione di coach Trullo in vista del rush finale della stagione. Indosserà la canotta numero 3. "Avevo l’ambizione di giocare per una squadra di alto livello – dice Sacchi –, che vuole vincere il campionato, per cui Matelica era di sicuro la soluzione migliore. Mi sono già allenato con i compagni e ho trovato una grande accoglienza da parte di tutti: sono convinto di aver fatto la miglior scelta per il mio futuro e per esprimere al meglio le mie qualità".

Sacchi, dunque, al posto di Victor Sulina, che ha rescisso il contratto con il Club matelicese per accasarsi a Rieti, così come Patrizio Verri, ritornato al Fabriano. "Mattia prende il posto lasciato vacante dalla partenza di Sulina – spiega, infatti, Stefano Bruzzechesse, direttore generale della società – e, nonostante la giovane età, ha alle spalle già svariate stagioni senior. Quindi confidiamo di avere un ragazzo sì giovane, ma ormai maturo. Inoltre, crediamo che la sfortunata parentesi dei Tigers sia per lui motivo di riscatto". La stagione in corso era iniziata per il giocatore a Cervia, dove stava viaggiando con 9,1 punti di media a partita prima che, a inizio febbraio, la società ritirasse la squadra dal campionato interregionale "cadetto".

m. g.