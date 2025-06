Basket b maschile. I Raggisolaris tesserano l’ala 2002. Raffaele Romano

Un giocatore d’esperienza nonostante i 23 anni. I Raggisolaris continuano ad inserire giovani di talento, puntando su Raffaele Romano, ala di 198 cm nell’ultima stagione a Caserta, una vera e propria arma tattica. Il lungo napoletano può infatti essere impiegato sia come ala piccola che come ala grande, sfruttando il fisico e la buona mano al tiro. È anche molto rapido, essendo da molti anni un punto fermo della nazionale di 3x3 dove si gioca una pallacanestro molto veloce e proprio con l’Under 23 sarà impegnato nelle prossime settimane.

A livello di curriculum, il settore giovanile alla Stella Azzurra Roma è un ottimo biglietto da visita e ha maturato esperienza in B a Salerno e a Caserta e in A2 a Tortona e a Casale Monferrato. "I Raggisolaris da sempre disputano campionati di un certo livello – spiega Romano - e quindi ho accettato subito la loro proposta. Quando ho parlato con coach Pansa ho aumentato ancora di più gli stimoli e le motivazioni, perché il progetto tecnico mi entusiasma molto ed inoltre dovrò portare l’esperienza maturata in questi anni. Sarà una bella sfida e dovrò mettermi in gioco, ma mi piace molto prendermi le responsabilità".

Tatticamente è un giocatore simile a Petrucci, che per anni ha vestito la maglia faentina, come afferma anche il direttore tecnico Luigi Garelli. "Romano può essere sia un’ala piccola che un ‘quattro tattico’ grazie al suo fisico e il fatto che abbia un buon tiro, gli permette di aprire il campo. Inoltre è un lottatore che si fa valere a rimbalzo e non si tira mai indietro". Sul fronte partenze, Lorenzo Calbini è uscito dal contratto.

Luca Del Favero