Basket B: solo Bramante nel derby. Una cinquina perfetta per Nicolini

PISAURUM

62

BRAMANTE

94

PISAURUM: Maiolatesi 4 , Amati, Fabbri 3 , Vichi 4 , Chiorri 4 , Buzzone 10, Benevelli 9, Giunta 8 , Pipitone 7 , Rossi 14. All. Surico.

BRAMANTE: Delfino 12, Crescenzi 6, Ricci, 10, Sgarzini 10, Ferri 11, Nicolini, Cavedine, Centis 12, Sabbioni 5, Stefani 7, Panzieri 11, Giampaoli 10. All. Nicolini.

Parziali: 13-18, 28-39, 42-74.

PESARO

Il Bramante si aggiudica largamente il primo derby di serie B interregionale di Pesaro battendo a domicilio il Pisaurum per 94-62. Partita equilibrata nel primo tempo con i ragazzi di coach Nicolini contratti e nervosi e il Pisaurum capace di replicare colpo su colpo. Poi una tripla da oltre metà campo a fil di sirena di Ferri allo scadere del tempo dà il la alla cavalcata del Bramante. "Terzo e quarto quarto dominati – dice Fabio Lanci – e sette giocatori in doppia cifra". Per Nicolini è la quinta vittoria consecutiva su cinque incontri e il primato solitario in classifica.