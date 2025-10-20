Basket. Cus Pisa, Prima vittoria in.... Quarta. Volata sul campo del forte Donoratico: "Nella ripresa è stato un match da sogno»

Basket Donoratico 67Cosmocare CUS 68Donoratico: Tinagli 17, Kulla, Del Monte 5, Favilli 8, Bruci 17, Batistini 15, Martinelli 5, Creatini, Zanassi, Tamburini, Fratto, Cini. All.: Triglia. CosmocareCUS Pisa: Burgalassi 14, Spagli 3, Fiorindi 3, Colombini 1, Ricci 4, Spagnolli 3, Rosati, Malfatti 6, Siena, Apolloni 9, Quarta 19. All.: Dari.

Donoratico - Primo successo per il CUS Pisa targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 1, in volata sul campo del forte Basket Donoratico. Gli uomini di Stefano Dari, reduci da due sconfitte evitabili, hanno sempre inseguito, senza perdersi d’animo, hanno serrato la difesa nella ripresa e, con Ludovico Quarta, assoluto protagonista del match, hanno colto sulla sirena il canestro dell’unico, definitivo, sorpasso.

LA CRONACA – Gli universitari, che nell’occasione hanno fatto esordire in campionato Colombini, squalificato nelle prime due gare, sono partiti alla pari (21-18), per poi cedere, soprattutto in difesa, nel secondo parziale (25-18), consentendo ai padroni di casa di andare al riposo con un vantaggio a due cifre (46-36). Nella ripresa il Cosmocare CUS prova ad arginare l’attacco maremmano, che però arriva al quinto al massimo vantaggio (57-41), facendo immaginare un esito già visto, ma i gialloblù non si abbattono e provano a risalire la china, dimezzando lo svantaggio alla fine del terzo periodo (61-53). Nei 10’ conclusivi, la rimonta continua fino al pareggio (63-63) a 4’ dal termine, ma alcune ingenuità consentono ai locali di ripartire (67-63) a 3’. Il CUS non si deprime, una tripla di Spagnolli riapre il match e, a 2 secondi dalla fine, Quarta mette a segno l’entrata che vale il primo successo in campionato.

I VALORI – Ludovico Quarta, con 19 punti in altrettanti minuti di gioco, è stato senza dubbio il protagonista della vittoria pisana, ma tutti hanno fornito un importante contributo, soprattutto in fase difensiva. "Nella ripresa abbiamo difeso come ho sempre sognato -è la sintesi fatta da Stefano Dari- subendo appena 21 punti. Lì abbiamo trovato la motivazione per rimontare e vincere. Voglio complimentarmi con i ragazzi che non hanno mai mollato e ci hanno regalato questa bella vittoria".