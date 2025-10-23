Basket. Derby al Vignola. Castelfranco va

Serie C: il derby è della Roadhouse Vignola che, sul campo amico, supera 60-55 Modena Basket. Nei primi 20’ Vignola si affida al duo Cappelli-Albertini (quest’ultimo 12 rimbalzi nel solo primo tempo), con Mo.ba che prova a rientrare in terza frazione con Mengozzi. Lo stesso giocatore modenese, però, ad 1’ dalla fine del quarto, si scontra fortuitamente con Cavani, finendo in ospedale, e la gara si ferma per circa 40’ causa operazioni di soccorso. Alla ripresa, Modena impatta sul 55, con il punteggio che rimane invariato per qualche minuto; Albertini rompe l’equilibrio, Fossali e Galvan la chiudono dalla lunetta.

Divisione Regionale 1: terza vittoria in fila per la Ottica Amidei Castelfranco, corsara 84-88 sul campo della Masi Casalecchio. Gara in controllo per i modenesi, specialmente in prima frazione grazie allo show di Nicolas Espa (foto, 17 punti e 21-28). Masi si aggrappa ad un grande Micco (28 punti, il migliore dei suoi) per rimanere in gara e non far mai scappare Castelfranco. Ballanti supporta ed i padroni di casa chiudono prima 43-46 alla pausa, per poi rimanere a contatto alla penultima sirena (67-69). Le offensive di Dalpane ed Anesa valgono il vantaggio, ma 2 bombe di Tomesani e Chiusolo indicano la retta via, con gli stessi 2 che sigillano il risultato a cronometro fermo.

Netta sconfitta interna per PT Medolla (Marra 18, Giovanelli 15, Mariani 10), 74-94 con Parma Basket Project che firma il break di 34-54 nella ripresa.