Basket Divisione regionale 1: trasferta insidiosa in Maremma sul parquet del Grosseto. I Legends del tecnico Rossi cercano continuità

Giocano per replicare la partita di esordio, i Legends che questo pomeriggio (ore 18) fanno visita al Grosseto per la seconda giornata del campionato di Divisione regionale 1 di basket. I gialloviola di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) sono reduci dal successo interno con i livornesi della Polisportica Chimenti dove la squadra si è riscattata dal passo falso di Coppa Toscana: "Per la prima volta abbiamo giocato discretamente bene e abbiamo disputato una buona partita – dice Rossi – con Donati sotto canestro siamo più forti, ma non abbiamo ancora risolto tutti i nostri problemi perché anche in questa settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti". Rossi teme la trasferta: "Grosseto è una squadra forte, noi saremo senza Donati e Viaggi, ma abbiamo pronto Borghini". L’obiettivo della squadra resta un piazzamento nelle prime quattro della classifica per giocare i play off in posizione di vantaggio, ma Rossi ribadisce che questo dipenderà molto da diversi fattori, primo fra tutti il poter allenarsi e giocare a ranghi completi.

La rosa: Michele Leonardi (play), Alessandro Benfatto (play), Nicola Tongiani (play), Gabriele Viola (guardia), Christian Canciello (ala-pivot), Andrea Borghini (ala), Andrea Fontanelli (ala), Jacopo Donati (pivot), Michele Maiolini (ala), Francesco Bordigoni (pivot), Francesco Nannetti (ala), Nicolò Pizzanelli (guardia-ala), Lorenzo Diamanti (pivot), Giacomo Viaggi (ala), Edoardo Salvi (ala). ma.mu.