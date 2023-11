Basket, Divisione Regionale 2. Mo.Ba Sasso passa a Castellarano. Formigine batte una spenta Medolla

Divisione Regionale 2, girone C. Netta vittoria esterna per Mo.ba Sasso (Govi 24, Marra 18, Di Battista 14, Rahova 10) a Castellarano, e successo interno per Formigine (Granata 22, in foto, Bardelli 18) su una irriconoscibile Medolla (Mattioli 25, Moussjid 10), che rende la vita troppo facile ai ragazzi di coach Barbieri. Torna al successo la McDonald’s Castelfranco (Paciello 16, Monari 14, Cavani 13, Torricelli 11, Nebili 10) che, con qualche patema di troppo negli ultimi giri di orologio, supera gli Hornets Bologna. Questi ultimi, complici i numerosi tiri aperti sbagliati dai modenesi, riescono a mettere il naso avanti alla pausa di metà partita (38-39) ma, una terza frazione praticamente perfetta giocata dai bianco-verdi castelfranchesi (33-18 di break e 71-57 nel punteggio) ricaccia indietro la formazione felsinea. Negli ultimi 10’, gli Hornets tornano a farsi sotto prepotentemente sfruttando la propria fisicità, ma la McDonald’s è brava a resistere, spuntandola di 4 lunghezze. Tonfo casalingo sia di Savignano (Paladini 22, Caltabiano 16) contro la Borgo Panigale di coach Smerieri, ma anche del Nazareno Carpi (Rizzo 19) che non può nulla contro l’ancora imbattuta Antal Pallavicini. I carpigiani soffrono parecchio in difesa, spianando la strada ai giallo-rossi per il quarto referto rosa consecutivo.

Risultati: Sassuolo-Finale 68-52, Kings-Zola 68-71, Castelfranco SBS-Hornets 81-77, Nazareno-Pallavicini 58-107, Savignano-Atletico 60-90, Formigine-Medolla 69-54, Castellarano-Mo.ba Sasso 69-93.

Classifica: Pallavicini 8, Mo.ba Sasso 6, Atletico 6, Formigine 6, Castelfranco SBS 6, Savignano 4, Medolla 4, Hornets 4, Zola 4, Kings 2, Sassuolo 2, Nazareno 2, Castellarano 0, Finale 0.

Davide Ceglia