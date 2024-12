Basket e rugby si incontrano nel padel: sfida spettacolare al Country Club Castenaso

Quando basket e rugby si fondono… nel padel. E’ andata proprio così giovedì al Country Club di Castenaso, una delle dimore del padel bolognese, che sul proprio terreno ha ospitato per un match tanto inedito, quanto intrigante e spettacolare, il quartetto formato dal coach della Nazionale di basket Gianmarco Pozzecco, in coppia con l’ex capitano della Fortitudo Stefano Mancinelli, a sfidare il duo Gonzalo Quesada, ct dell’Italrugby nonché ex-capitano della selezione azzurra (con 145 presenze all’attivo), con il suo assistente allenatore German Fernandez.

Due discipline all’opposto tra loro, ma che hanno avuto modo di incrociarsi nella gabbia, dando vita ad una sfida decisamente vivace. Non solo smash, vibora o volèe, ma anche una serie di ‘challenge’ legate ai rispettivi mondi sportivi dei due allenatori.

La prima ha avuto come obiettivo quella di fare canestro, colpendo con la racchetta nel cesto porta palline. Per la seconda, invece, la gabbia è stata trasformata in un mini-campo da rugby (con due pali montati sopra le pareti in plexiglass del terreno di gioco), mentre il terzo round è stato dedicato ad un classico 2vs2 a padel.

Un momento di spettacolo, divertimento, condivisione e amicizia, nel segno di Macron, lo sponsor tecnico che accompagna e accompagnerà le due Nazionali verso le prossime rassegne continentali: il Sei Nazioni per l’Italrugby (che ha brillantemente superato i test match contro Argentina, Georgia e Nuova Zelanda) e la fase finale di Eurobasket2025 (in programma la prossima estate in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia) per gli azzurri del Poz.

Lui che ha avuto modo di ritrovare il suo vecchio amico ‘Mancio’ e sperimentare, chissà, una nuova coppia per i futuri tornei di padel che saranno presto di nuovo protagonisti sotto le Due Torri e in giro per l’Italia.