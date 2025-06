Basket Fisdir. Nel successo dell’Italia c’è un po’ di Anthropos

C’è un po’ dell’Anthropos nella nazionale di basket Fisdir grazie ad Alex Cesca e Alessandro Greco. In Emilia Romagna l’Italbasket si è aggiudicata sia il Trofeo Open, grazie al successo 39-18 centrato in contro l’Argentina, sia la resa dei conti tra le due migliori formazioni del Vecchio Continente per gli Europei Suds con la vittoria schiacciante per 48-8 firmata poi sulla Turchia. Una giornata storica, frutto di prove strepitose da parte del collettivo e degli atleti marchigiani.

Il percorso degli azzurri si è aperto il 16 giugno con il grande esordio contro la Finlandia, dominata 51-18. I portacolori del Belpaese hanno offerto una seconda prova da urlo con l’Ungheria, mettendo alle corde i magiari 45-6. Più tirato il primo dei confronti con i rivali storici della Turchia, battuti 32-23 con grande determinazione. Il successivo exploit contro gli Usa, annichiliti con un incredibile 60-6, è valso la doppia finale per Alex Cesca e Alessandro Greco.

Le ciliegine sulla torta sono arrivate con le prove di forza a stretto giro grazie a una gestione degli incontri senza tentennamenti al cospetto di Argentina e Turchia, due rivali di valore, ma apparse fin da subito in balia dei padroni di casa.

"Ancora una volta – dice Nelio Piermattei, presidente dell’Anthropos – la nazionale si è dimostrata imbattibile. Mi congratulo e mi rallegro con coach Bufacchi, lo staff e i ragazzi, ma ovviamente il mio abbraccio va ai nostri due portacolori, Alessandro Greco e Alex Cesca, che della nazionale è anche il capitano. Un grazie ai coach Angela, Claudio e Marco che preparano i nostri ragazzi".