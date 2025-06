Basket FISDIR. Rossi e il sassolese Barbieri sul tetto d’Europa. La gioia del KC21: "Premio alla determinazione»

Era già un traguardo storico, per KC21, il team di basket nato dalla collaborazione tra Anffas Sassuolo, Libertas Fiorano e Pallcanestro Sassuolo, avere due atleti in nazionale, ovvero Leonardo Rossi, 26enne piacentino, e il sassolese, nonché capitano, Giovanni Barbieri, classe 2002. Oggi che gli azzurri di Giuliano Bufacchi, coach della Nazionale Italiana Sindrome di Down, campione del Mondo in carica, ha vinto anche l’Europeo svoltosi a Ferrara, i vertici del KC21 sorridono largo. "Leo e Gio amano il basket e cercano costantemente di migliorarsi. Danno sempre il 100% e questo alloro europeo è un giusto premio alla loro determinazione. La Nazionale di Basket C21 – dice Marcello Micheloni, coach KC21 – è uno dei progetti più seri che abbia mai visto nello sport per persone con disabilità. I ragazzi sono visti come atleti. Punto. E trattati come tali: questa squadra fa da traino a un bellissimo movimento che ha ispirato tante realtà come la nostra". A Giovanni Barbieri e Leonardo Rossi, che con KC21 si erano laureati, campioni d’Italia lo scorso novembre, anche le congratulazioni del sindaco di Sassuolo Matteo Mesini. "Voglio fare i miei più sentiti complimenti a Giovanni e Leonardo, straordinari atleti della KC21-Basketball Team, frutto della bellissima collaborazione tra Anffas Sassuolo e Libertas Fiorano. Oggi – ha scritto il primo cittadino - siete sul tetto d’Europa, protagonisti della storica vittoria della Nazionale C21 agli Europei! Avete scritto una pagina bellissima di sport".

