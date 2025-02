Basket giovanile. Nono successo consecutivo. La Vis under 19 travolge Livorno

Vince ancora l’Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che schianta la malcapitata Don Bosco Livorno 87-50 e conquista il nono successo consecutivo in campionato. Partita approcciata nel migliore dei modi dai biancazzurri, che piazzano un break di 30-13 nei primi dieci minuti e vanno all’intervallo lungo coi due punti già in saccoccia (48-20). La ripresa serve in pratica solo per le statistiche: la Vis allunga fino al +37 finale. Vince anche l’Under 17 Eccellenza, che travolge San Lazzaro nell’andata delle semifinali playoff: finisce 56-95 e la Vis ipoteca il passaggio del turno.