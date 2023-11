Basket in carrozzina. Briantea corsara. Santo Stefano battuta

Una Briantea 84 Cantù forte e ben organizzata ha battuto al PalaPrincipi la Santo Stefano Kos Group 68-51 (17-15, 40-25, 57-35). I locali sono rimasti in gara solo nel primo quarto, poi la migliore precisione al tiro dei brianzoli e la loro maggiore fisicità hanno fatto pendere l’ago della bilancia in favore degli ospiti. A parziale scusante dei ragazzi di coach Roberto Ceriscioli l’assenza della brasiliana Maxcileide Ramos e le non buone condizioni di Andrea Giaretti, infortunatosi alla mano nella finale di Supercoppa. La battuta d’arresto non cambia le prospettive dei portopotentini che, ovviamente, restano tra le migliori formazioni italiane e puntano ad un’altra stagione ai massimi livelli. Ecco i punteggi della Santo Stefano Kos Group nella partita con la Briantea 84 Cantù: Raimondi 11, Buso 4, Veloce 2, De Miranda 6, Bedzeti 22, Tanghe 6, Barbe, La Terra, Giaretti, Marin.