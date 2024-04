Basket in carrozzina. C’è un po’ di Santo Stefano nella nazionale in cerca del pass per le Paralimpiadi

Da domani a lunedì la Nazionale italiana di basket in carrozzina sarà impegnata ad Antibes (Francia) nel torneo di qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Nella formazione azzurra figurano quattro atleti e il tecnico della Santo Stefano Kos Group di Porto Potenza: si tratta di Sabri Bedzeti, Andrea Giaretti, Dimitri Tanghe, Fabio Raimondi e dell’allenatore Roberto Ceriscioli, stretto collaboratore del dt Carlo Di Giusto. La Nazionale italiana è inserita in un raggruppamento in cui figurano anche il Marocco, la Colombia e la Germania; in un altro girone sono inserite Olanda, Iran, Francia e Canada. Al termine delle gare nei due gruppi, ci sarà un crossover che vedrà incontrarsi la prima con la quarta e la seconda con la terza: le vincenti prenderanno il pass per Parigi. Il primo impegno per l’Italia sarà domani alle 11 con il Marocco; sabato ci sarà l’incontro con la Colombia, sempre alle 11; domenica sarà la volta di Italia-Germania alle 18. Tutte le gare si disputeranno alla Azur Arena di Antibes, che può ospitare oltre cinquemila spettatori; le partite saranno trasmesse su RaiSport. I sostenitori della Santo Stefano Kos Group attendono con interesse l’inizio del torneo: vedere all’opera i quattro giocatori del club rivierasco ed il tecnico Ceriscioli è motivo di soddisfazione per tutto lo sport marchigiano. Come sempre, il contributo della squadra portopotentina alla Nazionale sarà importante.