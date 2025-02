Basket in carrozzina. Derby dell’Adriatico alla Santo Stefano. Sconfitta Giulianova

Vittoria di misura per la Santo Stefano Kos Group nel "Derby dell’Adriatico": al PalaPrincipi i portopotentini hanno superato 53-52 la Deco Amicacci Giulianova, replicando il successo del girone d’andata, quando vinsero di 52-51. In un match molto equilibrato, sono state le difese a prevalere sugli attacchi, come dimostra il basso punteggio. I locali hanno raggiunto un vantaggio massimo di sette punti ma gli abruzzesi hanno sempre reagito, restando incollati agli avversari. Di rilievo la prestazione di Andrea Giaretti, bravo a trasformare in canestri il gioco della squadra: 34 i punti che ha messo a referto con 11/23 nel tiro da due, 3/5 nelle triple e 3/4 nei liberi; ottimi i dieci rimbalzi a testa catturati da capitan Bedzeti e Vigoda. Con questo successo la Santo Stefano Kos Group resta in vetta alla classifica del massimo campionato di basket in carrozzina in compagnia di Briantea 84 Cantù e Asinara Waves Porto Torres. Ecco i punteggi nel match con Giulianova: Raimondi 8, Henriot, Balsamo n.e., Scandolaro n.e., Vigoda 2, Bassoli n.e., Giaretti 34, Watson n.e., Becker, Bedzeti 7, Cini 2, La Terra n.e.