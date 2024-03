Basket in carrozzina, gara1 playoff scudetto. La Santo Stefano battuta da Giulianova

La Deco Amicacci Giulianova si è aggiudicata gara1 della semifinale playoff scudetto di basket in carrozzina, superando la Santo Stefano Kos Group 69-65 (18-14, 13-12, 21-14, 17-25). Nonostante la prova sottotono, i ragazzi di coach Ceriscioli sono stati sempre in partita tanto da avere avuto l’occasione per pareggiare a un paio di secondi dalla sirena conclusiva con Giulianova avanti di due lunghezze. La squadra marchigiana proverà a rifarsi in gara2 il 16 marzo a Giulianova. Nel frattempo, la compagine di coach Ceriscioli sarà impegnata in Champions Cup, a Elxleben, in Germania, da venerdì a domenica prenderà parte a un girone che comprende i tedeschi della Rsb Thuringia Bulls, i turchi del Galatasaray e la Ilunion Madrid.

Ecco i punteggi individuali della Santo Stefano Kos Group in garauno di semifinali playoff con Giulianova: Raimondi 12, Tanghe 13, Veloce, Giaretti 22, Bedzeti 9, Buso, De Miranda 9, La Terra, Marin, De Deus Ramos.