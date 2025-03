Basket in carrozzina. La Santo Stefano all’assalto di Bergamo

Seconda in classifica insieme con l’Asinara Waves Porto Torres, due punti dietro la capolista Briantea 84 Cantù, la Santo Stefano Kos Group ospita oggi lo Special Bergamo Montello nell’ambito del massimo campionato di basket in carrozzina. Diciotto sono i punti che dividono le due squadre in graduatoria e questo potrebbe indurre a credere che il compito odierno degli adriatici sia agevole. Nessuno, però, in casa portopotentina si affida a facili pronostici perché, in questo torneo nazionale, molte sono state le sorprese e nessuna gara ha l’esito scontato. Coach Roberto Ceriscioli ed i suoi ragazzi ne sono consapevoli e si apprestano ad affrontare Montello con la necessaria concentrazione perché il successo va conquistato sul parquet di gara tirando fuori le qualità tecniche ed agonistiche che si possiedono. La compagine bergamasca annovera giocatori di ottimo livello, tra i quali spiccano l’ex Miceli, Gabas e Silva che, al PalaPrincipi, daranno il massimo per fare bella figura.