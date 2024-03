Basket in carrozzina. La Santo Stefano Kos Group vola in Germania . Conto alla rovescia per i quarti di Champions Cup

Da venerdì a domenica, la Santo Stefano Kos Group prenderà parte ai quarti di finale di Champions Cup di basket in carrozzina. La formazione portopotentina, già adesso tra le otto migliori del continente, sarà impegnata a Elxleben, in Germania, in un girone di ferro con gli spagnoli dell’Ilunion Madrid, i turchi del Galatasaray ed i tedeschi della Thuringia Bulls. Per la formazione di coach Roberto Ceriscioli è un altro dei momenti molto importanti di una stagione ricca di appuntamenti prestigiosi.

Per la Santo Stefano Kos Group, il programma dei quarti di finale di Champions Cup è il seguente: venerdì, alle 17, partita con l’Ilunion; sabato, alle 15, con il Galatasaray S.K.; infine domenica, alle 12.30, confronto con Thuringia Bulls. Il compito dei cestisti di Porto Potenza è effettivamente molto impegnativo: gli spagnoli, recenti vincitori della Coppa del Re, sono favoriti per il passaggio alla finale. Anche i tedeschi, padroni di casa, hanno molte ambizioni, e il Galatasaray rappresenta una grandissima polisportiva. La Santo Stefano Kos Group giunge ai quarti di Champions Cup come detentrice della Eurocup 1, il trofeo continentale che si è aggiudicata nel 2023, il quarto alloro internazionale dopo la Coppa Vergauwen del 1996 e le due Coppe Brinkmann del 2004 e 2006. I ragazzi di coach Roberto Ceriscioli hanno le carte in regola per giocarsi fino in fondo le possibilità di passare il turno ma dovranno esprimere il loro gioco migliore come sono riusciti a fare diverse volte.

Alle finali di Champions Cup saranno promosse le prime due compagini in classifica, la terza andrà alle finali di EuroCup 1, la quarta sarà eliminata.