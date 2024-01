Basket in carrozzina. Montello battuta dal Santo Stefano Kos Group. Coach Ceriscioli: "Faticoso il ritorno in campo»

Sul parquet del PalaPrincipi, la Santo Stefano Kos Group ha superato per 67-54 la Montello Bergamo al termine di un confronto molto equilibrato. Alla vigilia del match, coach Ceriscioli aveva indicato nella lunga pausa natalizia un possibile problema per il rendimento della compagine che in settimana ha dovuto fare i conti con l’indisponibilità di Giaretti e Tanghe alle prese con l’influenza. Il tecnico dei portopotentini analizza così la vittoria sui bergamaschi: "Un ritorno in campo faticoso, non siamo stati in grado di trovare con continuità il canestro, ci siamo espressi con poca fluidità. In difesa siamo stati distratti contro una squadra di qualità. Adesso torniamo ad allenarci al completo e con più attenzione ed intensità per ritrovare i giusti meccanismi".

Ecco i punteggi dei ragazzi di Ceriscioli: Raimondi 13, Tanghe 15, Veloce, Giaretti 12, Bedzeti 13, De Deus Ramos, De Miranda 12, Barbe, Buso 2, La Terra, Marin.