Basket in carrozzina. Porto Torres batte la Santo Stefano

L’Asinara Waves di Porto Torres ha superato al PalaPrincipi la Santo Stefano Kos Group 74-62 (40-27). Il successo dei sardi, oltre che merito della loro forza corale, è il risultato di una prestazione sottotono dei locali, incappati in una giornata di scarsa precisione al tiro (38,6% contro il 62,7% degli isolani) ed in una prova poco efficace in difesa, consentendo agli avversari di effettuare molti contropiede vincenti. I sardi hanno giocato da squadra solida e attenta. Da segnalare la prova di capitan Sabri Bedzeti (foto), 28 punti e 15 rimbalzi catturati; bene Federico Balsamo ma la prova corale è mancata. Ecco i punteggi individuali della Santo Stefano Kos Group: Raimondi 8, Henriot 2, Balsamo 7, Scandolaro, Vigoda 9, Bassoli n.e., Giaretti 4, Watson n.e., Becker n.e., Bedzeti 28, Cini 4, La Terra.