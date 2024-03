Basket in carrozzina, quarti di champions. La Santo Stefano batte il Galatasaray

Con una prova corale di assoluto livello, la Santo Stefano Kos Group batte il Galatasaray 80-78 (40-36) nella seconda giornata dei quarti di Champions Cup di basket in carrozzina. È una partita vibrante in cui i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli sfoderano personalità e tecnica, centrando un risultato di grandissimo livello. Il quintetto di Istanbul conduce per lunghi tratti il match, ma sempre con vantaggi contenuti, a testimonianza della tenacia dei portopotentini di stare attaccati alla gara e di non arrendersi come negli ultimi novanta secondi quando i turchi sono avanti di 7 lunghezze. Nelle ultime battute i giocatori mettono in pratica le indicazioni del tecnico ribaltando la gara e operando il sorpasso.

Ecco i punteggi della gara con i turchi: Raimondi 13, Buso 4, Tanghe 16, Veloce, De Miranda 8, La Terra, Giaretti 13, Ramos, Bedzeti 26