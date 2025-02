Basket in carrozzina. Una Santo Stefano sottotono. Alla fine Sassari vince con merito

Sul campo della Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari, la Santo Stefano Kos Group è incappata in una prestazione sottotono, finendo sconfitta 68-39. Le ragioni dell’inattesa battuta d’arresto vanno individuate nella insufficiente percentuale al tiro (32% dal campo) ed in una prova difensiva che ha lasciato a desiderare. I sardi hanno vinto con merito, giovandosi delle ottime cifre di Mosler e dell’ex Ghione, ma i cestisti portopotentini non sono riusciti, soprattutto nella seconda parte di gara, ad impegnarli adeguatamente.

Sullo scivolone di Sassari, lo staff tecnico ed i giocatori si confronteranno opportunamente ma non c’è da drammatizzare: la stagione è lunga e piena di impegni, a cominciare dalle Final Four di Coppa Italia, in programma sabato e domenica a Porto Torres. La Santo Stefano Kos Group è in corsa su tre fronti - campionato, Champions Cup e Coppa Italia - e aver inciampato sabato scorso non scalfisce il valore di una delle migliori squadre d’Europa.

Ecco i punteggi del team di Porto Potenza nella gara di Sassari: Raimondi 5, Vigoda 10, Giaretti 16, Becker, Bedzeti 4, Henriot, Balsamo, Scandolaro 2, Bassoli, Watson n.e., Cini 2, La Terra n.e.