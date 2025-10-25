Basket In Serie A1. L’Apuania di Bellotti ospita la Bagnolese: "Gara non semplice»

Seconda giornata di campionato per la formazione di A1 della Apuania Tennistavolo nel massimo campionato nazionale. Dopo la lunga pausa seguita alla prima giornata, questo pomeriggio i carraresi giocano nuovamente in casa (palazzetto di Avenza, ore 18.30, arbitro Stefano Palagi) ospitando i mantovani della Bagnolese. I lombardi si presentano con due ex: il rumeno naturalizzato italiano Mihai Bobocica e lo svedese Hampus Soderlund. Completano la squadra gli italiani Jordy Piccolin e Tommaso Giovannetti, oltre allo spagnolo Rafael De la Heras.

La rosa carrarese è invece composta dall’italiano Matteo Mutti, dagli svedesi Victor Brodd e Jon Sebastian Persson, dall’italo-argentino Francisco Sanchi e dal francese Ibrahima Diaw. "La prima giornata è stata caratterizzata da un grande equilibrio e tre partite su quattro si sono concluse con il minimo scarto – dice il ds Claudio Volpi. "L’incontro non sarà semplice – aggiunge il presidente Guglielmo Bellotti (nella foto) – la nostra formazione scenderà in campo per vincere, ma la squadra mantovana si presenta molto bene attrezzata, con un rooster di primo piano".

La classifica: Muravera Cagliari e TT Sassari 3; Marcozzi Cagliari, Messina, Apuania Carrara e Bagnolese Manotova 2; Nulvi 1; Servigliano Fermo 0 (Marcozzi e Muravera 1 partita in più).

ma.mu.