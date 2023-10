Basket, la formazione valdarnese liquida Altopascio. Bonciani trascinatore. La Fides torna a vincere

Torna a vincere la Fides Wetech’s nel campionato di Serie C unica di basket, archiviando due battute a vuoto consecutive. Piegando per 87 – 66 la Bama Altopascio, i gialloverdi di coach Riccardo Paludi cancellano le sconfitte con Dukes e Livorno e salgono a 4 punti in classifica dopo altrettante partite giocate. Equilibrati solo i primi due quarti della gara giocata al PalaMatteotti con i lucchesi che restano incollati ai padroni di casa nel punteggio, nonostante i tentativi di fuga fidessini propiziati da Pedicone e Tommy Sereni. Tutto cambia al rientro dall’intervallo lungo. Sale in cattedra Bonciani, la difesa montevarchina chiude ogni spazio e la resistenza degli ospiti viene meno fino al largo successo finale. Ecco il tabellino della Wetech’s: Francini, Marciano, Pedicone 15, Hasanaj, Caponi 15, T. Sereni 20, Dainelli 2, Gironi 3, Zachigna 3, Bonciani 16, F. Sereni 2, Malatesta 11. Soddisfatto lo staff per la prestazione corale e la crescita evidente della squadra. Domenica prossima Dainelli e soci saranno a Fucecchio (prima palla a due alle 18.30) per affrontare la Folgore fanalino di coda del girone e ancora a quota zero. La posizione degli avversari, ad ogni modo, non autorizza a pensare ad una trasferta agevole e la Fides non dovrà abbassare la tensione.

Giustino Bonci