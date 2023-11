Basket. La Pfv capolista fa visita al Gea fanalino di coda. Versilia ospita Vicarello, Vela recupera con Bellaria

VIAREGGIO

Mentre il Vela si gode un fine settimana tranquillo – i ragazzi di Bonuccelli hanno centrato in settimana la prima vittoria stagionale –, dovendo osservare il turno di riposo previsto per l’8ª di campionato, il Sei Versilia Pfv e il Versilia scaldano i motori in vista delle rispettive sfide.

In serie C femminile, la Pfv arriva alla 5ª giornata da capolista e soprattutto a punteggio pieno: la serie aperta di quattro vittorie di fila ha infuso tanto entusiasmo nell’ambiente, carico a pallettoni per la partita contro il Gea (fanalino di coda del campionato, ancora a secco di vittorie), in programma oggi alle 18 al palasport di Grosseto (arbitro Cornacchini). Un match da vincere per le viareggine, tallonate in classifica da Valdarno e soprattutto da Prato contro cui, la prossima settimana, è in programma lo scontro diretto. E l’obiettivo è ovviamente arrivarci con il musino davanti.

In Terza Divisione maschile (girone B), dopo il successo all’esordio e il turno di riposo osservato la scorsa settimana, torna in campo il Versilia Basket che nel posticipo di domani affronta il Vicarello: fischio d’inizio alle 18 alle ’Tommasi’ di Pietrasanta (arbitra Massei), contro un avversario reduce dalla cocente sconfitta casalinga con il Bellaria Cappuccini.

In serie D maschile, infine, il Vela torna in campo già all’inizio della prossima settimana: lunedì i viareggini se la vedranno con il Bellaria, recupero della partita saltata a inizio novembre per l’alluvione che ha investito l’entroterra toscano.

RedViar