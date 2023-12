Basket. La Pfv è inarrestabile. Steso pure il Valdarno

Vittorie dal peso specifico enorme per le versiliesi nei posticipi dell’ultima giornata. In serie C femminile, il Sei Versilia Pfv ha vinto lo scontro diretto con Valdarno ed è quindi sicura di andare al giro di boa in vetta alla classifica. Valdarno aveva già perso l’imbattibilità stagionale nel recupero della 3ª giornata con Prato. E a distanza di pochi giorni si è trovato di fronte una Pfv sempre più regina del campionato, che allo ’Zappelli’ ha strapazzato la seconda forza del torneo 55-25 infilando l’ottava vittoria in altrettante uscite stagionali. E così salgono a sei i punti di vantaggio su Valdarno, in attesa dell’ultima giornata del girone d’andata che la Pfv passerà comodamente sul divano dovendo osservare (dall’alto) il turno di riposo. Un cammino da applausi, senza sbavature, quello maturato fin qui dalle viareggine che adesso possono sognare con convinzione.

In Terza Divisione maschile, fa festa anche il Versilia, che nella 6ª giornata ha strappato una vittoria corsara importantissima a Vicarello, candidandosi a un percorso da protagonista nella lotta di vertice.