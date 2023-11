Basket. La Pfv ospita il Prato. Versilia con Calcinaia

Si misura la febbre il Sei Versilia Pfv, che in questo primo scampolo di stagione sta sparigliando le carte nel campionato femminile di serie C. Una marcia incontrastata, quella delle viareggine, che nelle prime cinque uscite hanno messo in fila altrettante vittorie, guadagnandosi con pieno merito la vetta della classifica in solitaria.

Stasera, per la 6ª giornata, Tamagnini e compagne saranno attese da una prova che potrà dire molto sul futuro della stagione della Pfv: alle 19,30 (arbitro Gigoni), allo ’Zappelli’ arriva Prato, terza in classifica ma con una partita in meno (la sfida con Valdarno del terzo turno è saltata per l’alluvione che ha colpito l’entroterra e sarà recuperata venerdì 8 dicembre): uno scontro diretto in piena regola per difendere la vetta ottenuta con la cavalcata di questi mesi.

In Terza Divisione maschile, la 4ª giornata vede il Versilia (che ha una partita in meno: turno di riposo già osservato) impegnato nel positicpo di lunedì al palasport ’Monte Serra’ di Buti contro il Calcinaia, primo a braccetto con Vicarello (che ha battuto i neroarancio una settimana fa). Fischio d’inizio alle 21 (arbitro Borchi).