Basket. La Polisportiva Galli parte con una vittoria

Arezzo, 06 ottobre 2025 – Al Pala Galli parte con il piede giusto la nuova avventura in Serie A2 della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che al termine di una sfida molto combattuta ha la meglio per 65-61 sulle sarde del San Salvatore Selargius, guidate dall'esperto coach greco Vasilis Maslarinos. Dopo una partenza in salita in cui le ospiti hanno sfruttato una fase difensiva non proprio brillante della Polisportiva, oltre alla grande prova dell'ungherese Juhasz, il secondo periodo ha poi sorriso alle sangiovannesi che sono riuscite a chiudere in vantaggio di una lunghezza (32-31) al termine della prima frazione.

Dopo l'intervallo lungo il terzo periodo vede le ragazze di Garcia molto più attente in fase difensiva, proseguendo con un buon tenore offensivo nonostante l'alchimia tra le giocatrici debba ancora crescere, in quanto gruppo quasi interamente nuovo rispetto alla stagione passata. Quarto parziale col brivido rappresentato da una grande tripla di Berrad, che ha riportato avanti Selargius, ma al contempo con la freddezza giusta per tornare avanti e vincere la sfida, grazie a una tripla da urlo della portoghese Oliveira e al canestro finale siglato da Celani a cinque secondi dal termine, fissando il punteggio sul definitivo 65-61.

Settimana prossima big match in terra lombarda per le valdarnesi, che affronteranno il sempre temibile Sanga Milano. Insomma, partenza sprint per la compagine valdarnese, che ha tutte le carte in regola per disputare una buona stagione. Buone le individualità che si sono messe in mostra e piena soddisfazione per il risultato raggiunto. La serie A2 è un campionato complicato, con avversari di tutto rispetto. Il match contro la formazione sarda è stato decisamente importante, ma è solo l’inizio ed è necessario continuare su questa strada, a partire dalla prossima gara in Lombardia.

FORMAZIONI INIZIALI San Giovanni Valdarno: Oliveira, Lazzaro, Mosetti, Favre, Diakhoumpa Selargius: Berrad, Mura, Ceccarelli, Erikstrup, Juhasz

TABELLINO (A cura dell'ufficio stampa della Polisportiva Galli)

Pol.Galli: Oliveira 15, Lazzaro 2, Diakhoumpa, Mosetti 3, Favre 16, Merisio, Celani 9, Bernardi 14, Ngamene 6, Folcarelli ne. All. Garcia

Selargius: Mura 2, Berrad 7, Erikstrup 12, Ceccarelli 6, Juhasz 24, D’Angelo 7, Ingenito, Pinna 3, Ruggeri ne, Blencic ne, Porcu ne. All. Maslarinos