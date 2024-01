Basket. Pfv ospita Montecatini. Versilia con Vicarello

Tornano in campo dopo la sosta natalizia il Sei Versilia Pfv nel campionato di serie C femminile e il Versilia nel campionato di Terza Divisione Maschile. La prima parte di stagione si è conclusa molto positivamente per le due compagini locali, che adesso mordono il freno per tornare ad azzannare i rispettivi campionati.

In serie C, la prima giornata dell’anno coincide con la prima del girone di ritorno. Al giro di boa, il Sei Versilia Pfv ha chiuso col musino davanti a tutti, forte delle otto vittorie conquistate in altrettante partite. La schiacciasassi viareggina riparte cercando altri punti direttamente nella calza della Befana: Tamagnini e compagne saranno di scena oggi alle 18 nel fortino di casa delle Zappelli, dove se la vedranno con Montecatini (arbitro Borgioli). Una partita sulla carta non insormontabile per le viareggine: le termali, lontano dal PalaVinci, hanno conquistato una sola vittoria fin qui, e in classifica vivacchiano a -10 dalla corazzata viareggina. Nel frattempo Prato, l’inseguitrice più prossima della Pfv, se la vedrà con Porcari.

In Terza Divisione maschile, l’8ª giornata del girone d’andata vede il Versilia primo della classe (anche se a braccetto con Vicarello e Calcinaia) impegnato domani alle 18 alle ’Tommasi’ contro Vicopisano. Nel frattempo, Vicarello affronta Fucecchio, mentre Calcinaia sarà spettatrice più che interessata osservando il turno di riposo.