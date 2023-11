Basket serie B interregionale. Il gm Francesconi dopo il successo su Nerviano: "Fondamentale il contributo di coach Giordani». L’Olimpia è serena: "La strada è quella giusta»

La quiete dopo la tempesta in casa dell’Olimpia Castello, reduce dal primo successo casalingo in Interregionale, con Nerviano (89-83), e arrivato dopo la lunga settimana contrassegnata dalla vicenda sulle presunte false sponsorizzazioni nel triennio 2017-2019. La squadra, rassicurata dal presidente ‘Max’ Ramini, ha saputo fronteggiare le circostanze con grande maturità e tanto il risultato quanto l’umore all’interno dello spogliatoio ne sono testimonianza. A raccontare il momento nerazzurro in vista della trasferta di domenica a Ferrara è il gm Danilo Francesconi.

"L’umore è positivo – spiega –, ma sappiamo che la strada è ancora lunga. Abbiamo ottenuto una vittoria contro una squadra d’assalto, che lotta su ogni pallone e che non a caso ha 6 punti. Contro di noi non ha badato al passivo e ha continuato a giocare fino a rientrare. Noi siamo stati bravi a giocare una partita di grande orgoglio e intensità".

Castellani in una fase delicata, bravi a non risentire delle vicende giudiziarie.

"Credo sia stata fatta chiarezza e la situazione non ha influito sulla squadra. Il presidente ha mandato un messaggio ai ragazzi, che si sono allenati bene".

Bilancio di due vittorie e cinque sconfitte, decimo posto e qualche rimpianto per alcuni punti lasciati per strada.

"Un paio di partite le abbiamo perse di un soffio, vedi quella con Piadena all’overtime e il derby contro il Bologna 2016. Paghiamo un po’ della nostra inesperienza e qualche assenza: ma riavremo in gruppo Mattia Ferdeghini".

In fase di sviluppo il connubio fra il roster (21 anni di media) e l’esperienza del nuovo tecnico.

"Abbiamo pagato l’impatto iniziale in un campionato difficile, ma coach ‘Lupo’ Giordani ha portato un contributo fondamentale. Il suo lavoro inizia a vedersi. È un gruppo che lotta e siamo fiduciosi che questa sia la strada giusta".

Olimpia attenta al mercato, ma è presto per fare nomi. "Ci servirebbe un giocatore di esperienza e fisico, che aggiunga centimetri alla squadra. Oggi il mercato è chiuso, ma restiamo vigili e attenti al nostro portafogli".