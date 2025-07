Basket serie B Nazionale, coach Galetti pesca nel settore giovanile di Forlì. Nel mirino anche Feliciangeli e Pillastrini. Errede e Marluzzo per una Virtus più giovane

Sotto con il mercato. Incassato il via libera dalla società sul fronte iscrizione, il front office della Virtus si è ora tuffato sulla costruzione della squadra che dovrà lottare per la salvezza nel prossimo campionato. Il binomio Marchi-Galetti sta vagliando i profili che possono fare al caso dei gialloneri, sapendo che, gioco forza, il gruppo dovrà essere giovane. Pur non avendo obblighi di under ci si affiderà a un nutrito gruppo di ragazzi nati dal 2005 in avanti.

"Le ipotesi sono due – fa subito chiarezza Gianluigi Galetti, tecnico forlivese al secondo anno sulla panchina imolese–_. Sette giovani e tre giocatori navigati o, ma sembra molto più difficile, sei e quattro". Tre senior, o tre chiocce che dir si voglia, che avrebbero il compito di puntellare lo starting five di Galetti.

"L’idea è avere giocatori di esperienza sotto canestro e magari nel ruolo di guardia uno da punti, eventualmente anche straniero. In questo caso in play cercheremmo due under".

Già accantonata l’idea di proseguire con Pinza (sarà nei dieci della serie A2), che sarebbe stato perfetto come play giovane da lanciare nei primi cinque, proprio da Forlì potrebbero arrivare un paio di innesti: l’ala Simone Errede, 201 centimetri del 2006, e Alberto Marluzzo, centrone di 2 metri e 16, della stessa annata.

"Con Lorenzo Gandolfi e Renato Pasquali (responsabile settore giovanile e direttore generale, ndr) i rapporti sono ottimi e ci sono buone possibilità che qualcuno dell’under 19 forlivese segua il destino di Tommaso (Pinza)", conferma Galetti.

Altro ragazzo interessante che è stato proposto sia a Virtus che Andrea Costa è Federico Gamberini, guardia atletica del 2005 che a Bologna in B2, nella squadra allenata dall’ex giallonero Giovanni Lunghini, ha prodotto 10 punti di media. Delle stessa scuderia di Gamberini – quella di Lorenzo Vandoni – fanno parte anche due figli d’arte: Alessandro Feliciangeli (il papà fu protagonista in biancorosso), play maker del 2006 ex Rieti, e Tommaso Pillastrini. Quest’ultimo, classe 2007, è un’ala con punti nelle mani che viene dalla Stella Ebk.

Un mese di mercato da vivere a tutto gas, visto che l’inizio anticipato del campionato cambia anche i programmi di preseason. "Inizieremo il 6 o il 7 agosto – chiude Galetti –, sperando chiaramente di avere la squadra il più completa possibile”.