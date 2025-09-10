Basket serie B Nazionale. Gravaghi ai Mondiali 3x3 Under 23. Chiusi chiede di rinviare l’esordio

Il precampionato dell’Umana Chiusi si allunga. Come anticipato nei giorni scorsi, è arrivata la convocazione in azzurro per Francesco Gravaghi (foto). "In previsione del Campionato Mondiale 3×3 Under 23, che si giocherà a Xiong An dal 17 al 21 settembre, il Settore Squadre Nazionali ha diramato le convocazioni degli atleti che saranno impegnati in Cina. Gravaghi farà parte dei quattro convocati da coach Origlio per la competizione iridata e sarà il primo giocatore della San Giobbe a vestire la maglia azzurra in una competizione di tale livello. Un enorme in bocca al lupo a Francesco e a tutta la nazionale". È stato questo il comunicato stampa diramato dalla società chiusina che ha ufficializzato la notizia di Gravaghi in Azzurro.

In virtù di questo la San Giobbe ha chiesto di poter rinviare la sua partita d’esordio in campionato, inizialmente fissata per domenica 20 settembre sul parquet della Luiss Roma. In attesa dell’ufficializzazione dell’accoglimento della richiesta da parte della LNP, i Bulls vedono così allungarsi la propria pre-season. Considerando che nella seconda giornata di campionato è previsto il turno di riposo per l’Umana, i ragazzi di coach Nicolas Zanco disputeranno il loro opening game in un match ufficiale di stagione regolare domenica 5 ottobre, alle 18, in trasferta a Piombino.

Per far tenere la barra dritta alla squadra, la San Giobbe ha comunque arricchito il programma delle amichevoli. Confermata quella di venerdì contro la Note di Siena Mens Sana: si gioca a Chiusi, alle ore 20, e non a Siena come era previsto, visto che ancora la struttura di viale Sclavo non è in grado di ospitare un match. Al già noto programma di test pre-campionato la San Giobbe ha però aggiunto due altre amichevoli: la prima, in sostituzione del match con la Luiss, si gioca a Pesaro contro la Victoria Libertas (storica realtà del basket italiano, oggi in serie A2) domenica 21 settembre; mentre la seconda si disputa a Bologna sabato 27 settembre, contro l’Assigeco Piacenza che, al pari di Chiusi ma nel girone A, osserva il turno di riposo alla seconda giornata di campionato.