BASKET SERIE B. Toia e la Sba al Pala Patri per il riscatto

Archiviata la sconfitta casalinga contro San Miniato di domenica scorsa, la Amen Arezzo prepara la trasferta di domani, la più lunga della stagione, con il Basket Club Serravalle, con palla a due alle ore 20,30 al PalaPatri di Serravalle Scriva, provincia di Alessandria. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta contro Castelfiorentino e in classifica seguono gli amaranto con 4 punti conquistati, frutto di due vittorie e cinque sconfitte. Sarà dunque uno scontro diretto significativo per valutare il processo di crescita dei ragazzi di Evangelisti, che hanno vinto tre gare e perse quattro contro però quattro delle sei capoliste a quota 10 punti. La Sba cercherà di porre rimedio ai problemi realizzativi palesati contro San Miniato puntando sul riscatto di Toia, Daniele Rossi e soprattutto Zocca per portare punti nel tabellone.