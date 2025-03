Basket serie B - Ufficiale l’esclusione dei teatini. OraSì: classifica dopo l’addio di Chieti

Adesso è ufficiale: Chieti è stata esclusa dal campionato. La pronuncia è arrivata dal Giudice Sportivo che ha stabilito il provvedimento dopo la seconda rinuncia dei teatini a disputare una partita. Dalla classifica sono state tolte tutte le gare giocate da Chieti e ad ogni giornata una squadra riposerà. In chiave playoff e play in non cambia nulla, mentre nella lotta salvezza, è stata tolta la retrocessione diretta e le ultime quattro disputeranno i playout incrociati con il girone A.

L’OraSì si sta preparando per la gara casalinga di domenica con Ruvo di Puglia (ore 18) e per l’occasione ci sarà un’offerta speciale in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il prezzo del biglietto per le donne sarà di 7 euro e si potrà acquistare in biglietteria il giorno della partita. La nuova classifica: Roseto 54; Gema Montecatini 42; Pielle Livorno* e Ruvo di Puglia* 40; Virtus Roma* e Luiss Roma*** 36; Jesi e Herons Montecatini 34; Chiusi* 32; Fabriano 28; Sant’Antimo 26; Caserta 24; San Severo, Ravenna* e Salerno 22; Piombino 20; Cassino e Latina 18; Npc Rieti* 8. * gare in meno