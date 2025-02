Basket serie c. Cestistica in casa contro l’Sg Fortitudo

Torna in campo la Cestistica Argenta, in serie C maschile. Stasera alle 19 in campo a Consandolo arriverà la Sg Fortitudo.

Settimana impegnativa per la squadra, che ha cercato di prepararsi al meglio per una delicata sfida salvezza. "All’andata noi eravamo senza Cortesi e loro senza Cinti, per cui sarà sicuramente una partita diversa – dice coach Ortasi –. Dobbiamo mantenere i livelli di attenzione difensiva e migliorare il gioco senza palla in attacco. Contiamo sulla spinta del nostro pubblico".