Basket serie C. Colpo Aviators dopo due supplementari. Ravaioli e Goi praticamente immarcabili Gli Aviators Lugo vincono in trasferta a Santarcangelo dopo due supplementari. Decisivi i 33 punti di Ravaioli e i 29 di Goi. Lugo torna in campo sabato alle 18.30 contro il Guelfo Basket.