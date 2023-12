Basket serie C e Terza Divisione. Pfv, l’ora della verità

Sale l’attesa tra gli aficionados del Sei Versilia Pfv per la sfida d’alta quota con Valdarno, scontro diretto che potrà dire molto sulla corsa al trono del campionato di serie C. Il big match dell’8ª giornata si terrà nel posticipo di martedì, con fischio d’inizio alle 21,15 alle tensostruttura delle Zappelli (arbitro Massei).

Una sfida dal peso specifico importantissimo, quella che attende le viareggine. Tamagnini e compagne sono in testa alla classifica con un percorso netto di sette vittorie. Ma la graduatoria non deve ingannare: Valdarno è sì a quattro punti di distanza, ma ha pure due partite in meno (ieri sera era in programma il recupero della 3ª giornata contro Prato). E la già la prossima settimana, al giro di boa, i numeri torneranno in equilibrio con la Pfv chiamata a osservare il turno di riposo. Ecco dunque che la partita di martedì diventa un primo scontro diretto per la vetta, una sfida che potrà dire molto sul futuro di questo campionato.

In Terza Divisione maschile, il Versilia scende in campo per la 6ª giornata del girone B, martedì alle 21,30 al palasport di Fucecchio (arbitro Filippelli) con cui è a pari punti.