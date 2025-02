Basket serie c. La Fides è senza freni. Vince anche il derby

Bando alla scaramanzia la Fides Wetech’s Montevarchi conferma di non avere rivali nel girone B della Serie C Toscana, la Conference Nord Ovest di basket, vincendo anche la diciassettesima partita sulle 17 disputate. E dire che il derby di Sansepolcro in casa dei Dukes targati Romolini Immobiliare alla vigilia non si annunciava facile, vista la rimonta in classifica dei biturgensi. Al contrario, i valdarnesi, con l’ennesima prova di forza, hanno superato di slancio l’esame imponendosi per 86-59 e restando al comando del torneo a punteggio pieno.

Solo nel primo quarto di gara, chiuso avanti 22-17 dai fidessini, il team diretto da coach Silvio Bartolini ha replicato colpo su colpo alla capolista che, però, ha premuto ben presto sull’acceleratore prendendo il largo. Dal secondo tempino in poi, come hanno sottolineato coach Riccardo Paludi (nella foto) e il suo vice Lorenzo Parigi, la Wetech’s ha messo l’incontro sui binari giusti e il largo vantaggio accumulato ha permesso anche di ruotare l’intero roster.

Da segnalare tra gli altri nel tabellino gialloverde i 15 punti di Alberto Caponi, i 9 di Francini e l’esordio con tiro libero a segno del 2009 Elia Nocentini. Sul versante Dukes 18 i punti a referto di Mattia Bassetti, miglior marcatore in assoluto, e 14 quelli di Pedro Baltazar Santiago Nievas.

G.B.