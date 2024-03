Basket serie C. Scivolata dei Dragons. A sorridere è Agliana

Sibe Gruppo Af Prato

54

Agliana

69

GRUPPO AF PRATO: Manfredini, Geromin, Artioli 4, Magni 4, Staino 10, Berni 13, Pinelli G., Casella 12, Salvadori 4, Torrini, Forti 7, Settesoldi. All. Pinelli.

M. AGLIANA: Mucci 11, Zita 6, Rossi 21, Andrei 3, Bibaj, Nieri 8, Bonistalli 4, Nesi 2, Bacci 14. All. Gambassi.

Arbitri: Pampaloni di Terranuova Bracciolini e Collet di Castelnuovo Berardenga.

Parziali: 10-15; 34-25; 44-53.

Inizia male l’avventura dei Dragons nella seconda fase di serie C maschile. La Sibe Gruppo Af Prato cade fra le mura amiche e ad aggiudicarsi il primo derby sono i neroverdi di Agliana, che si impongono per 69-54. Si comincia con molti errori da una parte e dall’altra. Punteggio basso nel primo quarto, con Agliana che allunga al 7’ con il canestro da tre di Bacci (3-9). Gli ospiti chiudono il primo tempino avanti di 5 punti (10-15). Il secondo periodo inizia con i neroverdi avanti per 21-10 e con Casella e Magni a secco nel proprio tabellino. La tripla di Staino al 13’ prova a scuotere i rossoblù dal loro torpore. L’effetto è quasi immediato, perché subito dopo un recupero in difesa si sblocca pure Magni (15-21 al 14’), tanto da costringere coach Gambassi a chiedere il time-out visto il ritorno prepotente dei padroni di casa. Nieri si appesantisce con il terzo fallo a metà periodo e Agliana deve modificare il proprio quintetto. Emanuele Rossi però prende per mano i neroverdi e i suoi canestri riportano avanti gli ospiti (22-32 al 19’). All’intervallo lungo Agliana va negli spogliatoi in vantaggio per 34-25. Il terzo quarto vede i rossoblù abbozzare un tentativo di rimonta, ma la tripla di Nieri a metà periodo ricaccia indietro i Dragons (44-61). Gli ultimi dieci minuti sono accademia, con Prato a tentare di ridurre lo svantaggio e Agliana che amministra e gestisce il risultato fino alla vittoria finale. Nemmeno il tempo di lecccarsi le ferite per i pratesi, che domani sera, nel turno infrasettimanale al PalaSclavo, affronteranno la Mens Sana Siena.

L.M.