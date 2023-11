Basket serie D maschile e C femminile. Rinviato il match con Bellaria, il Vela va a Livorno. La Pfv imbattuta di scena a Firenze nel posticipo

Rimandata per l’allerta meteo anche la partita contro Bellaria Pontedera in programma giovedì sera al palaColombi, il Vela Viareggio si ritrova domani (ancora a zero punti ma con due partite da recuperare) a Livorno per affrontare (ore 18,15) il Liburnia, squadra tutt’altro che trascendentale con i suoi soli due punti in classifica pur se con una partita in meno. Diciamo che le speranze per un’affermazione del Vela non sono del tutto un miraggio ma di certo non sarà facile spuntarla contro la formazione livornese con il fattore campo a suo favore. Anzi, se per caso i ragazzi di Nicola Bonuccelli riuscissero a farcela sarebbe da considerarsi quasi un’impresa. Comunque non è detto che non possano riuscirci anche se si troveranno davanti una squadra reduce dalla sconfitta di tre giorni fa a Rosignano (primo in classifica ancora imbattuto) e per questo impegnata a riscattarsi quanto prima. Niente però è scontato e, come pensano Ghiselli e compagni, la partita è tutta da giocare; forse sono proprio loro a credere più di tutti in un possibile successo. Pensiero che fa ben sperare e che tiene positivamente in ansia gli appassionati rimasti a casa in trepidante attesa del risultato.

In serie C femminile, il Sei Versilia Pfv reduce da due successi nelle prime due uscite di campionato torna in trasferta nella 3ª giornata: l’appuntamento è per il posticipo di lunedì alle 20,30 contro Florence alla palestra ’Affrico’.

e.d.s.