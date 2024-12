Basket serie dr1 e dr2. L’International sorride. La Grifo cade in casa

Gran colpo dell’Easy Car International. I biancorossi superano Castel San Pietro e si prendono la rivincita e anche la differenza canestri. La formazione di coach Dalpozzo si è imposta per 73-43 contro i castellani dopo una partita che dal secondo quarto in poi non ha avuto storia con un crescendo degli ospiti imolesi che nei due quarti centrali piazzano un parziale di 50-16 che decide la gara, ribaltando alla fine anche il -7 dell’andata. Sugli scudi Baldassarri, top scorer con 17 punti, bene anche Carrelli (12).

L’International sale così a 6 punti in classifica (con due partite ancora da recuperare) e il prossimo impegno vedrà i biancorossi in campo sabato alle 19 a Lugo. Cade invece tra le mura amiche la Grifo Imola. I ragazzi di coach Berselli escono sconfitti per 76-68 per mano dei Lions Coriano, che già nel primo quarto piazzano il break decisivo. Ora la Grifo tornerà in campo venerdì sera, alle 21, a Bellaria.