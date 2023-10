Basket. Vela, trasferta proibitiva contro il Valdicornia. La Pfv col morale alto ospita Castelfiorentino

Programma da non perdere per le squadre viareggine di basket. Vela stasera in trasferta a Venturina per la quarta di campionato contro Valdicornia. Una formazione ritenuta tra le migliori del girone contro la quale gli uomini di Bonuccelli dovranno lottare con tutto il loro impegno. Come sempre del resto ma, come sempre finora, con un risultato negativo alla fine. La partita è in programma per le 21, un orario scomodo che farà rientrare giocatori e quella parte di pubblico al seguito, abbondantemente dopo la mezzanotte. Ma non è questo il problema. Il problema sarà cercare quella vittoria che ancora manca in questa stagione, un obiettivo difficile da raggiungere specialmente a casa del Valdicornia. In ogni caso un incontro che farà comunque bene ai ragazzi nel fare esperienza contro compagini tipo l’avversario odierno. Un periodo, questo, nel quale il Vela giocherà diverse partite a partire dalla prossima il 2 novembre in casa contro Bellaria Pontedera, appena tre giorni dopo (il 5) a Livorno contro Liburnia, l’11 in casa contro Rosignano e per finire il 15, ancora in casa, per il recupero della partita col Calcinaia a suo tempo rimandata per problemi al parquet. Poi il riposo, programmato per il Vela all’8ª giornata.

In serie C, invece, dopo la trasferta corsara di Montecatini, il Sei Versilia Pfv torna in campo stasera alle 19,30 alla tensostruttura dello "Zappelli" (arbitra Salvio) contro il Castelfiorentino.

e.d.s.