BasketSerie C. Sutor show a Perugia

È una Sutor solida e concreta quella che a Perugia ha ottenuto la vittoria nel match della quattordicesima giornata di andata campionato di Serie C Unica girone Marche-Umbria. Match equilibrato sin dalle prime azioni e sarà così per buona parte del match, con le difese che avranno la meglio sugli attacchi come testimonia il 13-11 della prima sirena. Trame offensive decisamente più fluenti nel secondo periodo dove capitan Nessi mette a segno 11 punti (saranno 19 a fine gara) e ha in Leonardo Verdecchia autore di un pesante 22 da oltre l’arco, un insospettabile complice, mentre i padroni di casa vengono trascinati dalla vivacità di Minieri e mantengono i due punti di vantaggio al 20’ sul punteggio di 33-31. Nella seconda parte della sfida si compie il capolavoro difensivo organizzato da Coach Coen ed eseguito dai suoi ragazzi, le maglie gialloblù in difesa si fanno sempre più strette, così come la presenza a rimbalzo sempre più intensa. In attacco Nessi oltre ai punti aggiunge gli assist a favore della coppia di lunghi Merlini-Contini e l’operazione sorpasso può dichiararsi conclusa, con il tabellone che alla terza sirena di serata è fissato sul 44-47 a favore della Sutor. Soglia di concentrazione altissima anche nell’ultimo quarto, dove Perugia non trova energie e risorse per scardinare la difesa calzaturiera, mentre Merlini realizza i canestri dell’allungo decisivo, che consentono alla Sutor di gestire la situazione negli ultimi minuti di gara e di vincere con il punteggio di 51-60.

Continua il bel momento del Porto Sant’Elpidio Basket che riesce a superare di misura una mai doma Urbania. Gli uomini di coach Massimiliano Domizioli davanti al proprio pubblico trascinati da un’immarcabile Boffini autore di ben 32 punti, conquistano due punti molto pesanti. I locali riescono ad avere la meglio al fotofinish sul 76-74, con la classifica sempre più interessante a quota 16.

Endrio Ubaldi