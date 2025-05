Bassano supera Follonica e vola in semifinale contro Trissino

Follonica fuori ai quarti e Bassano in semifinale dove affronterà il Trissino. La sfida si è conclusa 1-0 a favore del Bassano, un match che ha visto protagonista più che altro la paura di perdere tra due squadre che alla fine si sono equivalse.

La partita inizia con il canovaccio solito: il Bassano pressa a tutta pista e il Follonica cerca di intraprendere una partita più di contenimento vista la mancanza di Montigel, fermato per due giornate dal giudice sportivo. Il Bassano ci mette quattro minuti a passare in vantaggio: è Tamborindegui a mettere alle spalle di Barozzi con un tiro che non è sembrato irresistibile. L’argentino ha forse rubato il tempo al portiere del Follonica che si fa passare la pallina sotto i gambali. Il Follonica si affaccia in avanti con Marco Pagnini, ma Verona si fa trovare pronto. Barozzi salva poi sui tiri di Galbas e Ivo Silva ma è Pozzato quello che va più vicino alla rete con un tiro accompagnato che il portiere viareggino ferma da campione. Il Follonica, con una rotazione minore, esce poco fuori da guscio, perchè il Bassano pressa come non mai.

La ripresa inizia con il Follonica più arrembante ma Verona stoppa le flebili iniziative di Pagnini e Davide Banini che sembrano i più vogliosi e soprattutto con più birra in corpo. Il Bassano esce poco in contropiede anche perchè i biancazzurri riescono a raddoppiare in più di un’occasione e più il tempo passa e più la partita si fa complicata. Barozzi salva ancora su Riba e su Pozzato lanciato a rete. Il finale è vibrante: le due squadre attanagliate dalla tensione sbagliano troppo e alla fine, nonostante i 5 giocatori in pista, il Follonica esce comunque a testa alta. Alla fine il Bassano segna a porta vuota ma la sirena era suonata prima.

FOLLONICA: Barozzi (Maggi); M.Pagnini, F.Pagnini, D.Banini, F.Banini, Thiel, Franchi, Mariotti, Bracali. All. Silva.