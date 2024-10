Battesimo con due nuovi campioni regionali

Due freschi campioni regionali e tantissime vittorie questo weekend nella sede della Reggiana Boxe, all’ex Mangimificio Caffarri. Per la prima volta la Olmedo Boxing Arena ha ospitato un torneo ufficiale della Federazione, valido per la qualificazione ai campionati italiani youth. Non una palestra, né un palazzetto, ma una vera location destinata a un evento di pugilato di livello, che grazie a un allestimento da grandi occasioni ha valorizzato la vocazione del recupero industriale della nuova sede.

Ancora una volta i talenti granata non hanno deluso. Svettano Shota Natsarashvili e Giuseppe Carotenuto, che grazie alla vittoria potranno competere per un titolo italiano. Ecco il riassunto delle tre giornate di pugni.

Venerdì ha aperto le danze nei match fuori torneo Mihail Dimitriu (Junior 50 kg), che ha vinto ai punti. Giuseppe Usai (elite 71 kg) ha combattuto alla corta distanza con ritmo altissimo contro un avversario più potente. Usai però ha fatto valere la sua precisione: match pari. Poi il orimo match valido per il torneo, con Arif Bilal (youth 63,5 kg) passato agevolmente in semifinale. Natsarashvili e Carotenuto erano già qualificati per la finale grazie al loro roster. Di nuovo fuori torneo Yasin Belaouane (youth 54 kg) che ha pareggiato. Lorenzo Cavatorta (elite 71 kg) ha dominato l’avversario costringendolo al conteggio. Colpi duri: vittoria ai punti.

Kristian Schevchuk (junior 60 kg), 16enne in continua crescita, che si è trovato contro un pugile con già 20 combattimenti, alto e tecnico. Ma Kristian ha ottenuto la 9ª vittoria su 9 match. L’avversario di Manuel Cucci (elite 60 kg) alla seconda ripresa si è ritirato per infortunio.

Spazio anche per la campionessa italiana Michel Vescovini (elite 54 kg), che ha vinto tutte le riprese. Ultimo match di venerdì quello di Osekwe Raphie, che ha perso.

Sabato 4 vittorie piene, tre fuori torneo e una semifinale. Simone Achiluzzi (youth 60 kg) ha vinto ai punti. Ottima prestazione per Alvaro Veizi (youth 71 kg), 19 anni, che ha colpito duramente l’avversario costringendolo alla sospensione cautelare. Ok Giacomo Giannotti (elite 63,5 kg), che ha vinto ai punti. Infine, Arif Bilal ha vinto ed è volato in semifinale.

Domenica per la Reggiana Boxe si è esibita Yasmine El Bahlili (youth 57 kg) che ha portato a casa la vittoria ai punti. Atro debutto, con Mario Dattilo (junior 67 kg) che invece ha perso. Parità per Davide Martelli (elite 75 kg). Si è poi passati alle finali del torneo. Giuseppe Carotenuto (youth 60 kg) ha dominato tutto il match aggiudicandosi il titolo regionale. Non ce l’ha fatta Bilal, nonostante l’equilibrio della finale. Non ha deluso Shota, che ha dominato il match: anche lui accesso ai campionati italiani.