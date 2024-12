Battocletti d'oro anche agli Europei di Cross, è tripletta storica. Crippa d'argento

Poker di medaglie per l’Italia agli Europei di Cross di Antalya, in Turchia. Tre ori e un argento per la Nazionale di Atletica nella giornata di oggi grazie ai tre primi posti con Nadia Battocletti, nella gara individuale e in quella a squadre e con la staffetta mista. Yeman Crippa si è arreso solamente a Jakob Ingebrigtsen che ha trionfato sul traguardo lo spagnolo Ndikumwenayo che ha completato il podio.

Nella staffetta mista Pietro Arese, Sebastiano Parolini, Sinteayehu Vissa e Marta Zenoni hanno poi regalato un altro trionfo storico al nostro Paese, grazie proprio all’allungo finale di Arese che ha consentito precedere Francia (seconda) e Gran Bretagna (terza).

Nadia Battocletti ha compiuto invece l’ennesimo capolavoro della stagione, mantenendo il pronostico della vigilia e riuscendo a mettere in bacheca il terzo e il quarto oro della sua stagione grazie anche al successo a squadre. La campionessa azzurra aveva infatti già trionfato nei 5000 e nei 10.000 metri piani e ora si è messa al collo anche il metallo il più pregiato in occasione di questi Europei di Cross. Tra l’altro con il successo a questa competizione continentale, Battocletti è riuscita nell’impresa di vincere una medaglia d’oro in ogni categoria, dall’Under 20 ai Seniores. L’atleta italiana ha chiuso la sua gara con il tempo di 25’43'' superando di 11 secondi la tedesca Konstanze Klosterhalfen, che ha conquistato la medaglia d'argento, e di 18 secondi la turca Yasemin Can, bronzo. L’azzurra ha dominato la gara, sempre in controllo dall’inizio alla fine, rimanendo nelle prime posizioni sin dalle prime battute per poi raggiungere e superare la francese Manon Trapp che fino a quel momento aveva condotto il gruppo.

La vittoria nella gara a squadre poi ha un significato ancor più importante visto che l’Italia non aveva mai vinto una medaglia in questa competizione, con le Azzurre che non erano mai riuscite a salire sul podio in una gara senior. Un risultato raggiunto grazie al 13° posto di Elisa Palmero e il 19° di Ludovica Cavalli. Sale così a cinque il bottino di medaglie dell’Italia a questi Europei di Cross, con anche il bronzo della squadra femminile U20.