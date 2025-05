Bb Competition fra Rally delle Palme e il primo Slalom Massa San Carlo

La Spezia, 8 maggio 2025 - Bb Competition pronta a vivere con intensità un nuovo fine settimana agonistico, rivolgendo la propria attività sui chilometri del Rally delle Palme – appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 2 – e sull’asfalto della prima edizione dello Slalom Massa San Carlo. A rappresentare il sodalizio al Rally delle Palme saranno Nicolò Minetti e Deborah Casazza, presenti al via su Citroën Saxo di classe A6, supportata tecnicamente dallo staff di Bb Competition. L’equipaggio tornerà sui sedili della vettura francese dopo aver affrontato, recentemente, il Rally della Val Merula, archiviato in quarta posizione di classe.

Folta, la rappresentanza schierata allo start del 1° Slalom Massa San Carlo. Cinque, i piloti coinvolti nella sfida, a partire da Massimo Pucci che – sulla Renault Clio Rally3 di V-Sport – avrà modo di preparare al meglio l’imminente Rally degli Abeti, in programma nel prossimo fine settimana. Tornerà al volante della sua Honda Civic di classe A7 Stefano Iani mentre, su Renault Clio N3, cercherà il risultato Marco Betti. Tra gli interpreti del confronto anche l’esperto Pietro Bancalari, chiamato al volante di una Renault Clio RS Racing Start Plus, mentre Luca Raspini si presenterà alla fotocellula al volante di una Peugeot 205 Gruppo Speciale.

La gara verrà disputata su 2,95 chilometri della Massa-San Carlo con otto postazioni di birilli. Sabato 10 maggio le verifiche, domenica 11 la salita di ricognizione seguita dalle tre manche di classifica.